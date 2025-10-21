إعلان

"كانت بتجيب ولادها".. زوج يطعن طليقته أمام مدرسة بالسادات والشرطة تلاحقه

كتب : أحمد الباهي

03:38 م 21/10/2025

الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية، إخطارًا من العقيد نضال المغربي مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بطعن أحد الأشخاص طليقته بسلاح أبيض أمام إحدى المدارس بحي الزيتون بمدينة السادات، بسبب خلافات أسرية سابقة.


وبالانتقال والفحص، تبين أن الزوج اعتدى على طليقته بعدة طعنات أثناء اصطحابها أطفالها من المدرسة، ثم فرّ هاربًا من موقع الحادث.


وجرى نقل المصابة إلى مستشفى السادات في حالة صحية خطيرة بين الحياة والموت، فيما تكثّف قوات الأمن جهودها لضبط المتهم وكشف ملابسات الواقعة وأسبابها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

طليقته زوج مدرسة الشرطة الأجهزة الأمنية محافظة المنوفية

