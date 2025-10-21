أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية شملت عددًا من مدارس مركز أسيوط، وذلك للوقوف على سير العملية التعليمية، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وتنفيذ البرامج العلاجية للطلاب ضعاف المستوى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من طارق الدسوقي، مدير إدارة أسيوط التعليمية، وأحمد حسين، وكيل الإدارة.

بدأت الجولة بتفقد مدرسة عزبة جودة الابتدائية المشتركة، وهي مدرسة مؤجرة تعمل في مبنى بالدور الأرضي، ويبلغ عدد طلابها 732 طالبًا وطالبة موزعين على 16 فصلًا دراسيًا، بحضور مدير المدرسة محمد حسانين. وخلال الزيارة، تابع وكيل الوزارة انتظام الدراسة داخل الفصول، ورصد بعض السلبيات، موجّهًا باستدعاء مسؤولي المتابعة الميدانية والتعليم الابتدائي بالإدارة لتلافي الملاحظات بشكل عاجل، في إطار تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة.

كما شملت الجولة زيارة مدرسة جزيرة الأكراد الابتدائية المشتركة، وهي أيضًا مدرسة مؤجرة تضم 6 فصول دراسية وتعمل في مبنى من طابق واحد. ووجّه وكيل الوزارة بسرعة معالجة الملاحظات وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب ضعاف المستوى.

وفي مدرسة عبد التواب إسماعيل المأذون الإعدادية المشتركة بعزبة العمدة، التابعة لجزيرة الأكراد، والتي تضم 8 فصول دراسية، تابع وكيل الوزارة سير الدراسة وتفقد حديقة المدرسة، مشيدًا بتنوع وجودة النباتات والأشجار، واستغلال المساحات الخضراء في زراعة الشتلات المثمرة ونباتات الزينة والظل. كما أثنى على مستوى الطلاب والتزامهم بالتقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية، بحضور مدير المدرسة عمر محمود التيار.

واختتم دسوقي جولته بزيارة مدرسة عزبة خلف الابتدائية المشتركة، التي تضم 24 فصلًا دراسيًا، حيث تابع انتظام الدراسة ومستوى الطلاب وسجلات المعلمين والغياب والحضور. كما تفقد فصول مدرسة عزبة خلف الإعدادية المشتركة، التي تضم 7 فصول، بحضور مدير المدرسة إبراهيم عقيلي، حيث زار معامل المدرسة ومختبر العلوم وغرفة التحضير، وشاهد معرض العلوم والأنشطة الطلابية، الذي تضمن نماذج لحيوانات وأحياء مائية محنطة، إلى جانب ابتكارات علمية متميزة يشرف عليها أمين المعمل حسين محمود.

وأشاد وكيل الوزارة بمحتوى المعرض، مؤكدًا أهمية استخدام هذه الوسائل التعليمية في دعم العملية التعليمية وتحفيز الطلاب على التعلم الفعال.

وخلال جولته، شدد دسوقي على ضرورة تلافي كافة الملاحظات واتخاذ الإجراءات العاجلة، مع التأكيد على تطبيق البرامج العلاجية للطلاب ضعاف المستوى، وتعميم برنامج "القرائية" لرفع مستوى التحصيل الدراسي، إلى جانب المتابعة اليومية للانضباط المدرسي، وتحفيز الطلاب والمعلمين، ومراجعة سجلات الغياب، وتوعية الطلاب بأهمية الالتزام بالحضور. كما أكد على ضرورة الاستغلال الأمثل لمساحات المدارس في زراعة الأشجار والشتلات المثمرة، بما يسهم في رفع معدلات الأداء وتحسين البيئة التعليمية.