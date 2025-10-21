تطورات جديدة في "قضية المنشار" بالإسماعيلية.. حبس والد المتهم 4 أيام

بالصورـ وكيل تعليم أسيوط يتفقد عددًا من المدارس لمتابعة الانضباط وتطبيق

شهدت الساعات الأخيرة تطورًا جديدًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة المنشار» التي هزت محافظة الإسماعيلية، إذ أصدرت جهات التحقيق قرارًا بحبس والد المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، في إطار استمرار فحص الملابسات المتعلقة بالواقعة ودوره فيها.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حيث استدرج المتهم زميله إلى شقته بمنطقة المحطة الجديدة، قبل أن يقتله ويقطع جثمانه داخل الشقة في واقعة مروعة هزّت الشارع الإسماعيلاوي.

وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات تكميلية من أجهزة المباحث للتأكد من وجود شركاء محتملين في الجريمة، مع فحص دور والد المتهم وأشقائه لمعرفة مدى صلتهم بالواقعة، خاصة بعد أن تبيّن علم بعضهم بتفاصيل ما حدث قبل اكتشاف الجريمة.

وتتحفظ الأجهزة الأمنية حاليًا على والد المتهم لاستكمال التحقيقات، بينما تواصل النيابة العامة جهودها المكثفة لكشف جميع خيوط الجريمة وتحديد الدوافع الحقيقية وراء ارتكابها، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة الإسماعيلية مؤخرًا.

