الصغرى بسانت كاترين 11.. تعرف على حالة الطقس فى محافظة جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، طقسًا معتدلًا على كافة المدن نتيجة لنشاط الرياح التي ساهمت في تلطيف درجة الحرارة نهارًا.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، أن كافة مدن المحافظة يسودها طقس حار نهارًا معتدل في أول الليل، ومائل للبرودة في الصباح الباكر، ونشاط الرياح المعتدلة بسرعة لا تتجاوز الـ 28 كيلو في الساعة ساهمت في تلطيف درجة الحرارة نهارًا.

وأوضح البيان، أن المحافظة في حالة تأهب واستعداد مستمر تحسبًا لحدوث أي طوارئ مفاجئة، كما يجري التنسيق بشكل دائم مع رؤساء المدن بالمرور الدوري على الطرق الساحلية والدولية الواقعة في نطاق كل مدينة، ومتابعة الشواطئ خاصة أن الرياح نشطة على خليجي العقبة والسويس، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1,5 حتي 2 متر.

ولفت إلى أن حالة البحر بشكل عام معتدة، وجميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي، وحركة المرور على الطرق الدولية والساحلية تسير بانتظام، مع تفعيل الرادارات لإلزام قائدي السيارات بالسرعة المقررة.

وأكد أن السائحين يستمتعون على الشواطئ، ويمارسون الألعاب المائية المختلفة، إضافة إلى أن الرحلات السياحية البحرية تسير بشكل طبيعي.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 30 والصغرى 19، وفي مدينة رأس سدر العظمى 32 والصغرى 18، وفي مدينة طابا العظمى 31 والصغرى 16، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 26 و الصغرى 11، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 34 والصغرى 24 درجة.