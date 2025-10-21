بالصور.. بورسعيد والأنفوشي تضيئان ليالي أسوان في مهرجان "تعامد الشمس"

أسوان - إيهاب عمران:



تتواصل فعاليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالا بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، وتستمر فعالياته حتى الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري.



وشهدت الليلة عروضا فنية مبهرة جسدت تنوع الفنون الشعبية المصرية بين الساحل والجنوب، حيث تألقت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية على مسرح فوزي فوزي بأسوان، وقدمت باقة من أشهر رقصاتها المستوحاة من بيئة القناة والبحر، منها: "آه ياللي"، "الصياد"، "الخلالة"، "الحجالة"، "السمسمية"، "شباب البحر"، إلى جانب لوحات فنية عن عمال القنال، في عرض حمل عبق المدينة الباسلة بروحها المقاتلة وشعبها البحار.



وفي قصر ثقافة كركر، أبدعت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية في عرض فني مميز ضم عددا من الفقرات الغنائية الراقصة التي جسدت تراث الإسكندرية الساحلية، منها: "لموا الشبابك"، "كامب شيزار"، "عشان بلدي"، "الحصان"، "بنات الأنفوشي"، في توليفة فنية عكست روح الميناء وملامح الحياة الشعبية الممزوجة بنغم البحر وجمال الفن السكندري الأصيل.



وقال الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أن مهرجان "تعامد الشمس" يبرز التنوع الفني والثقافي الذي تتميز به محافظات مصر، قائلا: "كل محافظة تعبر عن نفسها بفنونها المتوارثة، واللون الفني الخاص بكل مكان هو ما يصنع ثراء المشهد الثقافي المصري. نحن الدولة الوحيدة التي تمتلك هذا التنوع والثراء في الألوان الفنية".