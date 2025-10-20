بالأسماء.. 10 مصابين في تصادم ميكروباصين على زراعي البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 10 اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، على الطريق الزراعي أمام دوران قرية دنشال، بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من: إسلام فوزي، 33 عاما، بكدمة شديدة بالصدر وجرح قطعي بالبطن، مصطفى محمد جلال، 18 عاما، بكدمات متفرقة وجرح قطعي بالرأس، عبد الفتاح محمد حسبو، 58 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، سمير صلاح الصافي، 37 عاما، بكسر بالعمود الفقري، وعايدة محمد أبو مسلم، 55 عاما، بكسر بالساق اليسرى وسحجات متفرقة بالجسم.

كما تبين إصابة سعيدة سعد مبروك، 60 عاما، بنزيف بالمخ، وآدم محمد فاروق، 7 أعوام، بكسر بالساقين، وروان محمد فاروق، 7 أعوام، بكسر بالساقين، وهويدا إبراهيم شعبان، 35 عاما، بكسر بالساق اليسرى، وعبد الناصر حمدي توفيق، 36 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابون إلى مستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.