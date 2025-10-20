ضبط 130 مخالفة.. محافظ أسوان: لا تهاون مع المتلاعبين بالأسعار (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

شدد اللواء دكتور إسماعيل، محافظ أسوان، على عدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار، موجهًا بتشديد الرقابة التموينية عبر حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز، وذلك في أعقاب تحريك أسعار المنتجات البترولية.

وفي هذا السياق، أعلن المهندس محمد أبو الحسن، مدير عام التموين بأسوان، أن الحملات التفتيشية الأخيرة أسفرت عن تحرير 130 محضرًا متنوعًا.

وأوضح "أبو الحسن" أن المخالفات شملت 95 مخالفة ضد المخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، والتوقف عن الإنتاج، والتصرف في الدقيق، ومبيعات وهمية. كما تم تحرير 35 محضرًا في مجال الأسواق، منها عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص.

وشملت الحملات مختلف مدن المحافظة، حيث تم تحرير 18 محضرًا في دراو، و6 محاضر في مدينة أبو سمبل السياحية لمخالفات تتعلق بالأسعار والشهادات الصحية. وفي كوم أمبو، تم المرور على مصنع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر 16 ألف أسطوانة.

وأكد المحافظ أن الإجراءات القانونية الرادعة ستُتخذ ضد أي مخالف يستغل المواطنين، مشددًا على ضرورة إلزام كافة المنشآت التجارية بالأسعار المقررة.