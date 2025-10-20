إعلان

ضبط 11700 لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء في شبرا الخيمة

كتب : أسامة عبدالرحمن

08:52 م 20/10/2025

ضبط سولار وبنزين - ارشيفية

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

نفذت إدارة التجارة الداخلية بمديرية تموين القليوبية حملة مفاجئة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بحي غرب شبرا الخيمة، أسفرت عن ضبط كميات من المواد البترولية قبل بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

وتمكنت الحملة من ضبط مسؤول بإحدى محطات الوقود بعد اكتشاف تجميعه لكميات من السولار، والتصرف بشكل غير قانوني في 5700 لتر من بنزين 80 و6000 لتر من بنزين 92 بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما حررت الحملة محضرًا ضد مسؤول مستودع بوتاجاز لبيعه الأسطوانة المنزلية بسعر أعلى من السعر الرسمي، ومحضرًا آخر لمستودع لعدم وجود سجلات خاصة بخدمة التوصيل.

وأكدت مديرية التموين أن الحملات الرقابية مستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين.

