العربية وقعت من فوق الكوبري.. ارتفاع عدد ضحايا حادث السعرانية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارتين وسقوط إحداهما من أعلى كوبري السعرانية على شريط السكة الحديد بمدينة كفر الدوار، إلى 4 حالات وفاة و4 مصابين.

عقب وقوع الحادث صباح اليوم الإثنين، انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين وفاة أحمد عثمان خلف قاسم، 31 عاما، السيد محمد عبد الحفيظ، 46 عاما، كريم السيد إبراهيم عبد الفتاح، 30 عاما، محمود أحمد عبد النبي، 30 عاما، وجميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية، وجرى إيداع الجثامين بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف جهات التحقيق.

كما تبين إصابة محمد صابر عبد العال، 25 عاما، بكسر مضاعف بالساق اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، ومصطفى عادل مرسي، 45 عاما، باشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات متفرقة، ومحمد عثمان خلف، 28 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة، وجميعهم من محافظة الإسكندرية، وعماد عبد المجيد عبد اللطيف، 50 عاما، مقيم بكفر الدوار، بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

نقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.