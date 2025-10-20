إعلان

لبحث فرص الاستثمار.. محافظ الإسكندرية يلتقي السفير الكندي (صور)

كتب : مصراوي

07:26 م 20/10/2025
الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

استقبل الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، السفير الكندي بالقاهرة أولريك شانون، لبحث سُبل تعزيز التعاون وفرص الاستثمار المتاحة بين الجانبين.

خلال اللقاء، أشاد المحافظ بجودة نظام التعليم الفني في كندا، مؤكدًا اهتمام مصر بتأهيل الأيدي العاملة لمواجهة تحديات سوق العمل. كما أشار إلى جهود الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة آثارها، مثل ارتفاع منسوب سطح البحر.

ومن جانبه، وصف السفير الكندي زيارته بأنها "جولة استكشافية" للتعرف على فرص الاستثمار والتعاون في مختلف المجالات، مؤكدًا اهتمام بلاده بالتعليم الفني. وأشار إلى وجود تعاون قائم بالفعل بين البلدين في مجال الممارسات الزراعية الذكية بمحافظات الدلتا.

أحمد خالد السفير الكندي الاسكندرية

إعلان

