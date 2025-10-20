محافظ المنيا يوجه بحلول عاجلة لرفع كفاءة المدارس

العربية وقعت من فوق الكوبري.. ارتفاع عدد ضحايا حادث السعرانية بالبحيرة

المنيا - جمال محمد:

عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الإثنين، لقاءً موسعًا مع القيادات التعليمية ومديري المدارس، وجه خلاله باتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لرفع كفاءة المدارس وحل التحديات التي تواجهها، بهدف توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والمعلمين.

أكد المحافظ على استمرار جهود الوحدات المحلية في رفع الإشغالات والمخلفات بمحيط المدارس، وصيانة دورات المياه، وتهيئة الفصول الدراسية لضمان بيئة آمنة للطلاب.

شدد كدواني على أهمية التعاون بين التربية والتعليم والوحدات المحلية لتسريع تخصيص أراضي المدارس الجديدة، والعمل على تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول لتحقيق الانضباط وجودة التعليم.

استمع المحافظ خلال اللقاء لمقترحات مديري المدارس، موجهًا بالاستجابة الفورية وتذليل كافة العقبات التي تواجههم وتوفير الدعم اللازم لجميع المدارس.