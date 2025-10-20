كشف محمد الجبلاوي، محامي أسرة الطفل محمد أحمد محمد مصطفى، ضحية الجريمة المعروفة إعلاميًا باسم "جريمة المنشار" بالإسماعيلية، تفاصيل صادمة حول ما ورد في تحقيقات النيابة العامة مع المتهم يوسف أيمن عبد الفتاح، مؤكدًا أن التحقيقات أظهرت أن المتهم “عقله أكبر من سنه” وأنه دبّر وخطط للجريمة باحترافية شديدة.

وقال الجبلاوي إن المتهم خلال استجوابه تحدث بثبات انفعالي لافت للنظر، وكأنه كان يستمتع بسرد تفاصيل الجريمة التي نفذها بهدوء شديد ودون ندم، موضحًا أنه كان يعيش حالة من الشغف والتشوق لمعرفة نهاية “الفيلم” الذي كان هو بطله – على حد وصفه.

وأضاف المحامي أن المتهم استدرج زميله المجني عليه إلى منزله، ثم قام بخنقه مستخدمًا حبلًا، وبعدها وجّه له عدة ضربات قوية على الرأس والصدر حتى فارق الحياة.

وأشار الجبلاوي إلى أن المتهم أقدم بعد ذلك على تقطيع الجثمان باستخدام منشار كهربائي، في مشهد قاسٍ وصادم، ثم أكل جزءًا من الجثمان، قبل أن يتخلص من الأشلاء بإلقائها في أماكن متفرقة في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وأوضح أن هذه التفاصيل المرعبة كشفت مدى الخطورة الفكرية والسلوكية للمتهم، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها الموسعة لكشف كل الملابسات، خاصة مع استمرار التحفظ على والد المتهم وشهود رئيسيين، وإرسال الأدوات المستخدمة في الجريمة إلى مصلحة الطب الشرعي لمضاهاة آثار الدماء واستكمال التقرير الفني.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حيث استدرج المتهم زميله إلى شقته بمنطقة المحطة الجديدة، قبل أن يقتله ويقطع جثمانه داخل الشقة في واقعة مروعة هزّت الشارع الإسماعيلاوي.

وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات تكميلية من أجهزة المباحث للتأكد من وجود شركاء محتملين في الجريمة، مع فحص دور والد المتهم وأشقائه لمعرفة مدى صلتهم بالواقعة، خاصة بعد أن تبيّن علم بعضهم بتفاصيل ما حدث قبل اكتشاف الجريمة.

وتتحفظ الأجهزة الأمنية حاليًا على والد المتهم لاستكمال التحقيقات، بينما تواصل النيابة العامة جهودها المكثفة لكشف جميع خيوط الجريمة وتحديد الدوافع الحقيقية وراء ارتكابها.

