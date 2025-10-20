في مشهد مؤلم هزّ قلوب أبناء بورسعيد، رحل الكابتن محمد أمين، مدرب حراس المرمى بقطاع الناشئين والبراعم بنادي الرباط والأنوار الرياضي، اليوم الإثنين، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء تدريب حراس المرمى داخل الملعب.

ورغم محاولة الطاقم الطبي إسعافه بعد نقله إلى المستشفى، فارق الحياة، تاركًا خلفه صدمة وحزنًا كبيرين في الأوساط الرياضية والشعبية بالمحافظة.

المؤلم أن المدرب الراحل كتب قبل ساعات فقط من وفاته منشورًا مؤثرًا على صفحته الشخصية على فيسبوك، نعى فيه نجله الراحل أحمد – حارس مرمى الفريق – الذي وافته المنية قبل نحو أربع سنوات في نفس الملعب. وكتب قائلاً: "يا حرقة قلبي عليك يا أحمد.. أنا محتاج لك أوي"، وكأنها كانت آخر ما نطق به قبل أن يلحق به.

ونعى نادي الرباط والأنوار، ومجلس إدارته، وقطاع الناشئين والبراعم، المدرب الراحل، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وشيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة ببورسعيد، وسط حضور مهيب من زملائه، ولاعبي النادي، وأبناء المدينة الذين ودّعوه بالدموع.