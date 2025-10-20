العمل: تفتيش 1730 منشأة لضمان تطبيق قانون العمل الجديد

أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، نتائج حملات التفتيش الميدانية التي نُفذت خلال الفترة من 1 إلى 19 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك؛ في إطار تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وحرص الدولة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

تفتيش على أكثر من 1700 منشأة في مختلف المحافظات

أوضح البيان، الصادر عن الوزارة أن حملات التفتيش شملت 1730 منشأة على مستوى محافظات الجمهورية، من بينها 1485 محطة وقود و245 موقعًا إنشائيًا، وذلك بهدف التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل وفقًا لمواد القانون الجديد.

وأشار البيان، إلى أنه تم تحرير 198 محضرًا ضد مواقع إنشائية و1310 محاضر ضد محطات الوقود المخالفة، بينما جاءت بقية المنشآت مستوفية لاشتراطات السلامة المطلوبة بعد مراجعة دقيقة من فرق التفتيش الميدانية.

وأكدت الإدارة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، بشأن تكثيف الرقابة الميدانية وضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على أرواح العاملين وسلامة المنشآت، وللحد من الحوادث والإصابات في مواقع العمل.

كما أكدت أن وزارة العمل ماضية في تطبيق قانون العمل الجديد بكل دقة، وبما يحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ويُعزز مناخ العمل اللائق والمستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية على مستوى الجمهورية.

