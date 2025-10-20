بعد حادث تروسيكل الموت.. وزير التعليم يتفقد مدرسة أحمد عرابي بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

وصل الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الإثنين، إلى محافظة أسيوط في زيارة رسمية لتفقد عدد من المنشآت التعليمية ومتابعة سير العملية التعليمية بالمحافظة، برفقة اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وعدد من قيادات الوزارة ومديرية التربية والتعليم.

وتأتي هذه الزيارة، وهي الثانية للوزير إلى أسيوط، عقب حادث انقلاب تروسيكل بترعة قناطر حواس بقرية منقباد بمركز أسيوط، والذي أسفر عن وفاة 7 أطفال وإصابة 4 آخرين لا يزالون يتلقون الرعاية الصحية بمستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى أسيوط العام.

ومن المقرر أن تشمل جولة الوزير تفقد مدرسة أحمد عرابي بقرية منقباد، للوقوف على احتياجات المدارس وتعزيز الإجراءات التعليمية، خاصة بعد الحادث الأليم.

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة أسيوط أن الوزير سيعقد اجتماعًا مع المحافظ، بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم، لمناقشة سبل تطوير العملية التعليمية بالمحافظة، وتعزيز إجراءات السلامة والرقابة داخل المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

