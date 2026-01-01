حدد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، جدول زمني للانتهاء من تنفيذ مشروعات حياة كريمة، دون تأخير أو تأجيل والانتهاء خلال أسبوعين لافتتاح تلك المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة على مستوى الجمهورية.

كما شدد المحافظ على وضع خطة للمتابعة والرصد اليومي لنسب التقدم في تنفيذ الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لمناقشة واستعراض معدلات التنفيذ لمشروعات حياة كريمة، بحضور الدكتور محمد فرجاني، والدكتور ناصر هاشم، من المكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أحمد الجوادي ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أكرم عبد المنعم استشاري دار الهندسة، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة ريهام مدير المكتب الفني لمحافظة الدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وعدد من المسئولين في الجهات المعنية.

واستهل محافظ الدقهلية بالتأكيد على الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة حياة كريمة بتذليل جميع المعوقات التي تواجه المشروعات المتبقية من المبادرة، ودخولها الخدمة، ومنها رصف بعض الطرق والشوارع بعدد من القرى وعدد من المشروعات.



ووجه محافظ الدقهلية بضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية في تنفيذ المشروعات وتيسير إجراءات التنفيذ مع الالتزام بالجدول الزمني والمواصفات الفنية، وذلك لسرعة تحقيق لاحتياجات ومطالب المواطنين في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.

كما أشاد المحافظ بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أنها "لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها"، مشيراً إلى أنها "أبعد من كونها مبادرة لتحسين الظروف المعيشية، بل تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في كل القطاعات".