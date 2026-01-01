هشم رأس زميله.. السجن وغرامة مليون جنيه لعامل في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبدالله، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام غيابيًا، وإلزامه بدفع تعويض مدني قدره مليون جنيه، بعد إدانته بإحداث عاهة مستديمة جسيمة بزميله في العمل.

وترجع أحداث الواقعة إلى نشوب خلاف بين المتهم والمجني عليه أثناء عملهما داخل ورشة لتقطيع الرخام، ورغم انتهاء المشادة ظاهريًا، إلا أن المتهم أضمر الشر لزميله.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم ترصد للمجني عليه، وأحضر "عصا غليظة" تُستخدم في تقطيع الرخام، واعتدى عليه بضربات متتالية على رأسه من الخلف، ما أدى إلى سقوطه غارقًا في دمائه.

وكشفت التقارير الطبية عن إصابات بالغة تمثلت في كسور ونزيف حاد بالجمجمة ونقص في عظام المخ، استدعت إجراء 9 عمليات جراحية دقيقة بالمخ والعينين.

وأكد التقرير الطبي إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة يستحيل شفاؤها، تمثلت في فقدان المخ لحمايته الطبيعية، بما يعرضه لمضاعفات صحية خطيرة مدى الحياة.

وشاهدت هيئة المحكمة مقطع فيديو مصور للواقعة، أظهر استمرار المتهم في الاعتداء على المجني عليه حتى بعد سقوطه أرضًا، وهو ما عكس نية الإيذاء الجسيم واللامبالاة بحياته.

وفي حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أن "مثل هذه الجرائم التي تروع الآمنين وتفزع المجتمع تستوجب وقفة حازمة، وأن الردع الجنائي والمدني معًا ضرورة لحماية السلم المجتمعي"، مشيرة إلى أن الحكم رسالة لكل من تسول له نفسه ترويع المواطنين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارًا من المستشفى العام بوصول مصاب في حالة حرجة إثر الاعتداء عليه.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة أيمن.ش، ح، 35 عامًا، مقيم بمنشية الأوقاف التابعة لمركز دمنهور، بتهتك شديد في الجمجمة وعدم استقرار حالته الصحية.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.