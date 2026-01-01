المشدد 6 سنوات لسائق وطالب بتهمة الاتجار في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل من سائق وطالب، بعد إدانتهما بحيازة وإحراز مواد مخدرة من نوع هيروين وأحد مشتقات الإندازول كاريبوكساميد بقصد الإتجار، وحيازة سلاح أبيض (مطواة) بدون ترخيص، وذلك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، ومحمد عبد المعز الغمراوي، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين: أحمد أ. أ. ا 46 سنة سائق، مقيم حارة حافظ فودة، عزبة بلمان، الكابلات – قسم ثان شبرا الخيمة، يوسف م. ع. ع، 20 سنة طالب، مقيم شارع عمر بن الخطاب، مساكن إيسكو – ثان شبرا الخيمة، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، وحيازة السلاح الأبيض بدون ترخيص، في يوم 21/07/2025 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.