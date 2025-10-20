شهد أحد شوارع طنطا حادثة صادمة، حين اعترض عاطل وسائق على دراجة نارية طريق سيدة مسنة، وسرقا حقيبتها بطريقة عنيفة أسقطتها أرضًا وأصابت جسمها بإصابات متفرقة. وسرعان ما تجمهر المارة، لتصل الأجهزة الأمنية بسرعة وتتمكن من القبض على الجناة ومصادرة الدراجة المستخدمة في الواقعة.

- تفاصيل الواقعة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية في ضبط المتهمين، وهما عاطل وسائق لهما سوابق جنائية، بعد أن ارتكبا سرقة حقيبة السيدة أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة أول طنطا.

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بالواقعة بالكامل وأرشدا عن المسروقات، وتم التحفظ على الدراجة النارية المستخدمة في الحادثة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قررت جهات التحقيق حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، والاستعانة بكاميرات المراقبة المحيطة لتحديد أي متورطين آخرين وضمان سرعة إحالة القضية للنيابة العامة.