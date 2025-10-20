المنيا- جمال محمد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة بطولية شهدها مزلقان مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، بعد أن قام عامل مزلقان بانقاذ سيدة من موت محقق بعدما حاولت عبور القضبان أثناء مرور القطار بسرعة عالية.

وأظهر الفيديو المتداول، قيام السيدة وهي تحاول عبور المزلقان في لحظة خاطئة، بينما كان القطار على بُعد خطوات قليلة، قبل أن يتدخل الشاب "فارس منصور" – عامل المزلقان ويقيم بمركز ببا بمحافظة بني سويف، ويندفع بسرعة خاطفة ليجذبها بعيدًا عن السكة الحديد قبل لحظات من الكارثة.

ولقي الموقف تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، حيث أشاد المتابعون بشجاعة المراقب وجرأته، معتبرين ما فعله نموذجًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في أداء العمل.