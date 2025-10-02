بشرط جزائي 300 ألف جنيه.. صلح عرفي ينهي مشاجرة معلمي القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

انتهت أزمة المشاجرة التي وقعت بين معلمين لمادة التاريخ بمدرسة ميت حلفا الثانوية في قليوب، اليوم الخميس، بعقد جلسة صلح عرفي بحضور قيادات شعبية، تضمنت شرطًا جزائيًا صارمًا لضمان عدم تكرار الخلاف.

نص محضر الصلح على التزام الطرفين بعدم التعرض لبعضهما البعض، مع وضع إيصال أمانة بقيمة 300 ألف جنيه كشرط جزائي يدفعه الطرف المخالف. كما تم الاتفاق على التنازل عن المحضر المحرر وإيقاف كافة الإجراءات القانونية، ومغادرة المعلم المتسبب في الأزمة للمدرسة.

وحضر جلسة الصلح النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، وعمدة قرية ميت حلفا وعدد من الأهالي، بهدف إنهاء الخلاف وديًا والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

وكانت المشكلة قد بدأت بمشادة بين معلم جديد ومعلم آخر بالمدرسة، تطورت إلى اعتداء قبل أن يتم احتواء الموقف.

