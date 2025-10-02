إعلان

تحقيق في اعتداء معلم على زميله بالضرب داخل مدرسة في قليوب

كتب : أسامة عبدالرحمن

08:42 م 02/10/2025

مدرسة ميت حلفا الثانوية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


شهدت مدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة بإدارة قليوب التعليمية، اليوم الخميس، واقعة مؤسفة بعد نشوب مشاجرة بين اثنين من معلمي التاريخ، انتهت باعتداء أحدهما على الآخر بالضرب وإصابته.


بدأت الواقعة عندما تسلم معلم جديد، مُكلف بالعمل ضمن عقود الحصة، خطاب تكليفه، ليفاجأ بزميله معلم التاريخ يعتدي عليه بالضرب، مما تسبب في إصابته بمنطقة الأنف. وعلى الفور تم إبلاغ الشرطة وتحرير محضر، فيما غادر المعلم المعتدي المدرسة قبل وصول القوات الأمنية.


من جانبها، قررت إدارة قليوب التعليمية إحالة المدرس المتهم إلى التحقيق العاجل، بينما أكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنها تتابع الحادث، وأحالت مذكرة تفصيلية بالواقعة للتحقيق.


وشددت المديرية في بيان رسمي على رفضها القاطع لأي سلوكيات غير تربوية داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدة أن أي خروج عن القوانين سيتم التعامل معه بحزم، لضمان تهيئة بيئة مدرسية آمنة للطلاب والمعلمين.

مدرسة ميت حلفا الثانوية قليوب اعتداء معلم الضرب

