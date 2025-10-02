إعلان

مصرع شخصين وإصابة 3 في تصادم سيارتين على صحراوي البحيرة

كتب : أحمد نصرة

06:34 م 02/10/2025

تصادم سيارتين

البحيرة - أحمد نصرة:


لقي شخصان مصرعهما أحدهما سيدة سودانية، وأصيب 3 آخرون جميعهم من السودان، فب حادث تصادم اليوم الخميس، بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي، عند الكيلو 88 بنطاق مركز غرب النوبارية في محافظة البحيرة.


انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين وفاة اعتماد محمد أحمد عبدالسلام، 53 عاما، سودانية الجنسية، وعبد الرحمن هريدي أحمد هريدي، 29 عاما، بينما أصيب فرحة عوض محمد أحمد، 22 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر وسحجات متفرقة بالجسم، وأنس عبد المنعم نقد علي، 23 عاما، بكسور وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى عوض محمد، 29 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.


نقل المصابون إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وأودعت الجثتان بثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

مصرع شخصين سيدة سودانية حادث تصادم

إعلان

إعلان

