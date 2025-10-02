التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برهبان دير القديس الأنبا هيرمينا السائح بجبل قاو، الواقع جنوب مدينة أسيوط بنحو خمسين كيلومترًا.

وخلال الزيارة، التقط قداسة البابا صورة تذكارية مع رهبان الدير، بمشاركة نيافة الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، وعدد من أصحاب النيافة الأساقفة.

ويُعد دير الأنبا هيرمينا من المعالم القبطية التاريخية، إذ يعود تأسيسه إلى العصر القبطي، حين كانت مدينة قاو مقرًا لإيبارشية كبيرة، ويُذكر أن الأسقف "زيوس" ممثل المدينة شارك في مجمع نيقية المسكوني. كما جلس على كرسي إيبارشية قاو القديس الأنبا مكاريوس الشهيد، أحد الثلاثة المقارات القديسين، وظل الدير عامرًا بالرهبان حتى القرن الرابع عشر الميلادي.

ويضم الدير كنيسة أثرية تحتوي على ستة مذابح مكرسة للقديسين: السيدة العذراء، رئيس الملائكة ميخائيل، مار جرجس، الأنبا أنطونيوس، الأنبا هيرمينا السائح، والأنبا تكلا هيمانوت الحبشي.

كما يشمل الدير مزرعة القديس هيرمينا بالوادي الأسيوطي، التي تقع جنوب شرق مدينة أسيوط بنحو 15 كيلومترًا، وشمال الدير الأثري بنحو أربعين كيلومترًا. وقد تم تشييد ثلاثين قلاية منفردة بجوار كنيسة القديس الأنبا هيرمينا بمنطقة القلالي بالمزرعة.

وفيما يتعلق بعودة الحياة الرهبانية إلى الدير، فقد شهد مارس 2015 بداية جديدة برهبنة عدد من الآباء على يد الأنبا ميخائيل مطران أسيوط الراحل، تلاها في يوليو 2016 تغيير شكل 14 راهبًا ورهبنة 14 آخرين باسم دير القديس الأنبا هيرمينا، بحضور عشرة من الآباء الأساقفة، من بينهم الأنبا يؤانس. واعترف المجمع المقدس رسميًا بعودة الحياة الرهبانية إلى الدير في يونيو 2019.