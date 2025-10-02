محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية بشادر الأربعين

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية لتفقد سير الأعمال الإنشائية الجارية بموقع شادر الأربعين بمدينة قنا، وذلك في إطار متابعة المشروعات الخدمية والتنموية التي تستهدف تحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام إدارة التخطيط العمراني، وعدد من مسؤولي الوحدة المحلية، إلى جانب مجموعة من المهندسين القائمين على تنفيذ المشروع.

وخلال تفقده، استعرض محافظ قنا معدلات التنفيذ والتجهيزات الجارية داخل الشادر، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال في الموعد المقرر، مع التشديد على تطبيق معايير الجودة والسلامة في كافة مراحل التنفيذ.

كما وجه محافظ قنا، بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية، والاستلام الدقيق للأعمال، ومتابعة التنفيذ بشكل مستمر، مع تكليف جهة الإشراف على المشروع بتذليل أي عقبات قد تواجه مراحل التنفيذ، لضمان إنجاز المشروع وفقًا لأعلى المعايير.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع شادر الأربعين يُقام على مساحة 21 ألف متر مربع، ويضم مبنى إداريا، وكافتيريا، ووحدة للحماية المدنية، بالإضافة إلى 44 بايكة، وبتكلفة إجمالية بلغت 82 مليون جنيه، مؤكدا أن المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية التجارية بالمحافظة.