ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا -صور

حصل "مصراوي" على قائمة بأسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي جنوب محافظة المنيا، والذي أسفر عن إصابة 11 شخصاً من قرية دلجا.

وضمت أسماء المصابين: حمادة عبد ربه محمد أحمد 38 سنة، أشرف عباس مرسي عبد ربه 53 سنة، مصطفى محمد عيد محمد 24 سنة، حسن فتحي أمين بركات، طارق حسين جمعة 23 سنة، حسن علي حسن، 30 سنة، حسن محمد عبد الودود 55 سنة، محمد عثمان عبد الحميد 20 سنة، جمال نصر ربيع 24 سنة، و2 آخرين ( جميعهم مقيمين قرية دلجا ).

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، مما أسفر عن عدد من المصابين.

ودفعت الجهات المعنية بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 11 شخصاً بكسور وكدمات وجروح متفرقة، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة وانفجار أحد إطارات الميكروباص.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على الميكروباص.

