بالصور- 11 مصاباً في حادث مروع على الصحراوي الغربي بالمنيا

كتب : جمال محمد

10:26 ص 02/10/2025
أصيب 11 شخصاً جميعهم من قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوبي محافظة المنيا، اليوم الخميس، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، مما أسفر عن عدد من المصابين.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف وانتقلت إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 11 شخصاً بكسور وكدمات وجروح متفرقة، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة وانفجار أحد إطارات الميكروباص.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

انقلاب ميكروباص المنيا الطريق الصحراوي الغربي

