إصابة طالبتي "طب" وسائق.. تصادم أتوبيس جامعة بسيارات أخرى فى بني سويف

كتب : حمدي سليمان

01:15 م 02/10/2025
أصيب 3 أشخاص، في حادث تصادم أتوبيس تابع لإحدى الجامعات الخاصة، مع سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي، على طريق "بني سويف ـ الفيوم" الجديد، اليوم الخميس.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين أتوبيس تابع لإحدى الجامعات الخاصة، مع سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي، على طريق "بني سويف ـ الفيوم" الجديد، في المنطقة الواقعة بين قريتي الحمام وبهبشين بمركز ناصر.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، و تبين أن الحادث أسفر عن إصابة: "نورهان ن. م." 22 عامًا، طالبة بكلية الطب، و "ريم م. ر." 25 عامًا، طالبة بكلية الطب، و "محمد ع. ز." 53 عامًا، سائق.

رفض المصابون النقل إلى المستشفى الجامعي، وتم أخذ الإقرارات اللازمة عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

