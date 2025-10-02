إعلان

أكتوبر الوردي.. ناهد السباعي في مستشفى الأورام بالأقصر- صور

كتب : مصراوي

12:54 م 02/10/2025
    ناهد السباعي في مستشفى الأورام بالأقصر
    ناهد السباعي في مستشفى الأورام بالأقصر
    ناهد السباعي في مستشفى الأورام بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

في إطار فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي، حرصت النجمة ناهد السباعي على توجيه رسالة دعم وتشجيع إلى السيدات محاربات المرض، اللاتى يتلقين العلاج في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان ، مؤكدة أن الكشف المبكر يمثل خطوة حاسمة في إنقاذ الأرواح وزيادة فرص الشفاء.

وأشادت السباعي بالجهود الكبيرة التي تبذلها مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، من خلال تنظيم حملات التوعية والفحص المبكر التي تجوب قرى ومراكز محافظة الأقصر على مدار العام، لنشر الوعي الصحي بين السيدات وحثهن على إجراء الفحوصات اللازمة.

وأكد أحمد شوقي – مدير العلاقات العامة والإعلام بمؤسسة شفاء الأورمان، أن دور الفن يعتبر مهم جدًا في دعم المرضى والتخفيف عنهم معنويًا، مؤكدًا أن مشاركة النجوم في مثل هذه المبادرات الإنسانية تسهم في نشر رسائل التوعية بشكل أوسع داخل المجتمع.

ومن جانبه أعرب محمود فؤاد – الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن شكره وتقديره للفنانة ناهد السباعي على دعمها الإنساني، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تعكس المسؤولية المجتمعية للفنانين وتساهم في رفع الروح المعنوية للمرضى وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر.

ومن ناحية أخرى ؛ تواصل مستشفى شفاء الأورمان تنفيذ سلسلة من المبادرات المجتمعية والتوعوية، بما يعكس رسالتها في تقديم الدعم الطبي والإنساني بالمجان لجميع المرضى من مختلف محافظات الصعيد.



