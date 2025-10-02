مستشفى قنا العام ينجز 857 فحص رنين مغناطيسي خلال سبتمبر

في إنجاز طبي يعكس كفاءة الكوادر الصحية وقدرة المنظومة على استيعاب الضغط المتزايد، نجح قسم الأشعة بمستشفى قنا العام في إجراء 857 فحص رنين مغناطيسي خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد فترة قصيرة من تطوير الجهاز ورفع كفاءته الفنية.

ويُعد هذا الرقم الأعلى منذ تشغيل وحدة الرنين المغناطيسي بالمستشفى، ما يؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه المستشفى في تلبية احتياجات المرضى بمحافظة قنا، خاصة مع كونها إحدى المؤسسات الطبية المرجعية التي تستقبل مئات الحالات يوميًا من مختلف المراكز والقرى.

تطوير الجهاز بتكلفة 12.5 مليون جنيه

شهد جهاز الرنين المغناطيسي بالمستشفى أعمال تطوير شاملة بتكلفة بلغت 12.5 مليون جنيه، شملت تحديث المكونات الفنية ورفع كفاءة التشغيل، ما ساهم في تسريع وتيرة العمل وتقليل فترات انتظار المرضى، مع ضمان دقة أعلى في نتائج الفحوصات.

ويأتي هذا التطوير ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية لمستشفيات قنا الحكومية، بدعم من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وبتوجيهات من الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

إشادة بجهود الفريق الطبي

أشاد الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، بجهود فريق الأشعة بالمستشفى، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجاز هو ثمرة تعاون وتفانٍ من جميع العاملين بوحدة الرنين المغناطيسي، من فنيين وأخصائيين وتمريض.

ووجّه “الديب” الشكر إلى كل من الأستاذ عبدالمجيد عبدالرحيم عمر مشرف إدارة الأشعة بمديرية الصحة، والأستاذ نصر محمد مشرف قسم الأشعة بالمستشفى، والأستاذ الطيب عواد محمود مشرف وحدة الرنين المغناطيسي، تقديرًا لدورهم في التنظيم والإشراف على سير العمل بكفاءة عالية.

كما ثمّن جهود فريق الوحدة من الفنيين محسن شاكر محمود، وعبداللاه محمد أبوبكر، والأخصائيين ميادة أيمن مغربي، ماريو مكرم، ندى حسن الخولي، حسناء علي، إضافة إلى طاقم التمريض آية أشرف.

تميز في الأداء وجودة الخدمة

وأكد مدير المستشفى أن إنجاز 857 فحصًا بالرنين المغناطيسي في شهر واحد يعكس التزام العاملين بأعلى معايير الجودة، وقدرتهم على التعامل مع الضغط المتزايد، مضيفًا أن المستشفى مستمرة في تطوير الخدمات التشخيصية والعلاجية بما يليق بأبناء محافظة قنا.

وأشار إلى أن المستشفى تشهد خلال الفترة الأخيرة نقلة نوعية في مستوى الأداء داخل أقسامها المختلفة، خاصة في مجالات الأشعة والرعاية المركزة والطوارئ، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.