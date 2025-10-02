أسيوط ـ محمود عجمي:



أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، جولة تفقدية لمخازن المديرية بقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط، وذلك للاطمئنان على سير عملية توزيع الكتب الدراسية، لا سيما كتب المناهج المطورة وكتب التقييمات، على الإدارات التعليمية والمدارس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد دسوقي خلال جولته أن جميع الإدارات التعليمية تسلمت الكتب الدراسية وكتب التقييمات والتعليم الفني، مشيرًا إلى أنه تم حصر الكميات الزائدة وتجميعها بالمخزن الرئيسي للمديرية لضمان حسن التنظيم والتوزيع.

وأوضح وكيل الوزارة أن الوزارة وفرت كافة المناهج المطورة والجديدة عبر موقعها الإلكتروني، تسهيلاً على الطلاب، إلى جانب توفير الأسطوانات التعليمية داخل معامل الحاسب الآلي بالمدارس. وشدد على ضرورة تسليم الكتب للطلاب دون أي شروط أو ربط بالمصروفات المدرسية، التزامًا بتعليمات الوزارة في هذا الشأن.

كما أشار دسوقي إلى متابعته المستمرة للمدارس للتأكد من انتظام العملية التعليمية وتسليم الكتب للطلاب في الوقت المحدد، موجّهًا مديري الإدارات بسرعة الانتهاء من توزيع الكتب وفقًا للتعليمات المنظمة. واختتم بتأكيد دعمه الكامل لتفعيل الأنشطة المدرسية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وحرصه على دعم العملية التعليمية بالمحافظة.





