

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت عزبة الفار التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الخميس، جنازة مهيبة ومليئة بالمشاهد الإنسانية المؤثرة، خلال تشييع جثمان الطالب أحمد السيد جمال عبدالعظيم، طالب طب الأسنان بجامعة الجلالة، الذي لقي مصرعه في حادث محور 30 يونيو، أثناء توجهه إلى جامعته.

وسط صمت ثقيل يقطعه البكاء، اكتظت شوارع القرية بالمئات من الأهالي والمشيعين، الذين لم يصدقوا أن الشاب الذي خرج بالأمس يحمل أحلامه نحو مستقبل طبي لامع، يعود إليهم محمولًا على الأكتاف ملفوفًا بالكفن الأبيض.

المشهد الأكثر إيلامًا كان في مسجد القرية، حين أمَّ والد الطالب، الدكتور السيد جمال عبدالعظيم طبيب أمراض النساء المصلين لصلاة الجنازة على نجله فغلبت الدموع على صوته، فاهتز المصلون من خلفه وهم يرددون التكبيرات، بينما انطلقت دموع الأب تنطق بوجع لا يقدر على وصفه قلم.

بعد الصلاة سارت الجنازة في مشهد مهيب لا يخلو من أصوات البكاء والنحيب، فيما علت صيحات الدعاء من المشيعين: "الله يرحمك يا أحمد" بينما بعض أصدقاء الراحل ساروا خلف النعش وهم يرددون بصوت مبحوح: "ربنا يرحمه".

على جانبي الطريق للمقابر كانت سيدات القرية يرتدين الملابس السوداء وهن في حالة حزن ووقفن يودعن الشاب الراحل بعيون دامعة وقلوب منكوبة، ويردد بعضهن في لحظات انهيار: "لا إله إلا الله..مع السلامة يا عريس".

تحولت عزبة الفار إلى مأتم كبير، وارتسمت على وجوه الأهالي علامات الحزن والذهول، فلم يكن أحد يتصور أن الرحلة التي بدأها أحمد فجر الأربعاء متجهًا إلى جامعته، ستنتهي به في نعش محمول على أكتاف محبيه.

الجنازة لم تكن مجرد وداع لشاب، بل كانت وداعًا لأحلام وأمنيات عائلة كاملة، ولطريق لم يكتمل نحو مستقبل كان ينتظره.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الأربعاء إلى دفتر عزاء كبير، من خلال تدوين عبارات العزاء، وكلمات الرثاء للطالب وزميله، فيما دعا الجميع بالرحمة والمغفرة لهما والصبر والسلوان لأسرتهما.

يذكر أن الحادث أسفر عن وفاة طالبين من جامعة الجلالة هما: "أحمد السيد جمال عبدالعظيم"، طالب كلية طب الأسنان بجامعة الجلالة، و"أحمد إبراهيم السيد عتيبة" علاج طبيعي، مقيم بقرية كفر الشيخ حسن التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفرقة.