

كفر الشيخ- إسلام عمار:



شيع أهالي عزبة الفار التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، جثمان الطالب "أحمد السيد جمال عبدالعظيم"، بكلية طب الأسنان بجامعة الجلالة، الذي لقي مصرعه رفقة زميله بكلية العلاج الطبيعي، في حادث مأساوي إثر تصادم ميكروباص يقل طلابًا بسيارة نقل ثقيل أعلى محور 30 يونيو، أثناء توجههما إلى الجامعة.

وصل جثمان طالب طب الأسنان الضحية إلى مسجد عزبة الفار التابعة لمركز دسوق مسقط رأس الأسرة، وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه وسط حالة من البكاء.

فيما أم والده طبيب أمراض النساء الدكتور السيد عبدالعظيم، المصلين في صلاة الجنازة ليوارى جثمانه الثرى بمقابر أسرته بعزبة الفار.

وسادت أجواء من الحزن العميق بين أهالي القرية وأصدقائه في مشهد مهيب للجنازة شارك فيها المئات من الأهالي، الذين ودعوا الطالب بالدموع والدعوات، وسط حالة من الصدمة والذهول بعد رحيل أحد شبابها المعروفين بالأخلاق الطيبة والاجتهاد العلمي.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس الأربعاء إلى دفتر عزاء كبير، من خلال تدوين عبارات العزاء، وكلمات الرثاء للطالب وزميله، فيما دعا الجميع بالرحمة والمغفرة لهما والصبر والسلوان لأسرتهما.

يذكر أن الحادث أسفر عن وفاة طالبين من جامعة الجلالة هما: "أحمد السيد جمال عبدالعظيم"، طالب كلية طب الأسنان بجامعة الجلالة، و"أحمد إبراهيم السيد عتيبة"، علاج طبيعي، مقيم بقرية كفر الشيخ حسن التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفرقة.