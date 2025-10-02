إعلان

بسبب وعكة صحية مفاجئة.. وفاة طالبة بالصف الأول الثانوي في بورسعيد

كتب : مصراوي

01:32 ص 02/10/2025

الطالبة ميار إبراهيم السعيد محمد عرنوس

بورسعيد- طارق الرفاعي:

توفيت طالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة رفيدة الأنصارية الثانوية للبنات، بمحافظة بورسعيد، متأثرة بوعكة صحية مفاجئة تعرضت لها منذ أيام قليلة.

ونعت إدارة المدرسة بمزيد من الحزن والأسى وفاة الطالبة "ميار إبراهيم السعيد محمد عرنوس"، المقيدة بالصف الأول الثانوي.

وتقدمت الدكتورة رانيا المحروقي مديرة المدرسة، وجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

ووصف بيان المدرسة الطالبة الراحلة أنها "وردة من وردات رفيدة"، مؤكدا أن رحيلها يمثل خسارة كبيرة بين زميلاتها ومعلماتها، لما كانت تتميز به من أخلاق طيبة وروح محبّة.

