الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

دفعت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية بـ 6 أتوبيسات إضافية يوميًا على خطوط الكيلو 21 حتي الورديان، ومحطة مصر والمنشية، وذلك لتقليل تكدس الركاب والزحام خلال ساعات الذروة.

وأوضحت نور الهدى أنور، رئيس حي العجمي، أن الأتوبيسات خط الكيلو 21 حتى الورديان سعر التذكرة 5.5 جنيه، وحتى محطة مصر والمنشية 7 جنيهات، لتسهيل انتقال الطلاب لجامعاتهم.

وأضافت رئيس الحي، في بيان، اليوم الأحد، أن الأتوبيسات الإضافية تعمل إلى جانب 36 أتوبيس نقل عام على مختلف الخطوط بقطاع العجمي، منها أتوبيسات عادية ومكيفة وكهربائية .

وطالبت المواطنين استخدام الأتوبيسات العامة المخصصة بالخط المذكور لما توفره من خدمة آمنة ومنتظمة، مؤكدةً استمرار المتابعة الميدانية لضمان كفاءة التشغيل والتزام بفئة التذاكر وتحقيق رضا المواطنين.