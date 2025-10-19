الجيزاوي: إنشاء متحف يوثق تاريخ جامعة بنها وفق أحدث النظم

من المراغة إلى الميمون.. رعب الكلاب الضالة يصل الصعيد وإصابات بالعشرات

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من المشروعات الإنشائية الجديدة في كفر سعد، وأعمال التطوير الجارية في مشتهر، لمتابعة معدلات التنفيذ والتأكد من سير العمل وفق الخطة الزمنية المحددة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور تامر عرفة وكيل كلية علوم الرياضة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ محمد دياب أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، إلى جانب مدير عام ومسؤولي الإدارة الهندسية بالجامعة.



وتفقد "الجيزاوي" خلال الجولة مشروع مجمع المدرجات المركزية، وكليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية، وحمام السباحة، ومجمع الخدمات الرياضية، فضلًا عن أعمال رفع كفاءة مبنى قسم وقاية النبات بكلية الزراعة بمشتهر، وقاعات التدريس والمعامل الجديدة التي تُسهم في تطوير البيئة التعليمية والبحثية داخل الجامعة.



وخلال الزيارة، اطلع رئيس الجامعة على نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية، موجّهًا بضرورة المتابعة اليومية لجميع الأعمال الإنشائية، والالتزام التام بالجداول الزمنية، مع التأكيد على جودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المعتمدة، لضمان جاهزية المشروعات لاستقبال الطلاب في أقرب وقت.



وفي إطار الجهود لتوثيق تاريخ الجامعة وتقديم تجربة تعليمية متكاملة، أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي عن تخصيص الدور الأرضي بمبنى المدرجات المركزية كمتحف عام لجامعة بنها، يضم مقتنيات وأرشيفات تمثل تاريخ الجامعة وكلياتها المختلفة، على أن يتم تصميمه وفق أحدث نظم العرض المتحفي ليكون منصة تعليمية وثقافية تسهم في تعزيز الانتماء لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



وأكد "الجيزاوي" أن الجامعة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تحويل المتحف إلى مركز توثيقي وتفاعلي يربط الماضي بالحاضر، ويبرز مسيرة التطور الأكاديمي والبحثي لجامعة بنها عبر العقود، بما يعكس مكانتها كأحد الصروح العلمية الرائدة في مصر.



وشدد رئيس الجامعة على أهمية الاستفادة المثلى من جميع المنشآت الجديدة واستغلالها في دعم العملية التعليمية والبحثية والأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل استثمارًا طويل المدى في تطوير البنية التحتية الجامعية، وتعكس رؤية الجامعة نحو بيئة تعليمية متكاملة تواكب التطور التكنولوجي الحديث وتخدم أهداف التنمية المستدامة.