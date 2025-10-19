بالصور- حريق في مخلفات زراعية ومخلفات بناء بمدينة قها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب في كمية من المخلفات الزراعية ومخلفات البناء بمدينة قها، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.



كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، فانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها بالكامل ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.



وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في مخلفات بمكان مفتوح، ولم يسفر عن أي أضرار مادية أو بشرية، وجارٍ استكمال أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.