إعلان

بالصور- حريق في مخلفات زراعية ومخلفات بناء بمدينة قها

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:01 ص 19/10/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    حريق (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب في كمية من المخلفات الزراعية ومخلفات البناء بمدينة قها، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.


كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، فانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها بالكامل ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.


وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في مخلفات بمكان مفتوح، ولم يسفر عن أي أضرار مادية أو بشرية، وجارٍ استكمال أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الحماية المدنية حريق مخلفات زراعية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل
تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين