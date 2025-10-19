رعب في سوهاج.. كلب مسعور يهاجم المارة ويصيب 4 بجروح خطيرة

أصيب 4 أشخاص بعقر كلب وحالتهم الصحية خطيرة، عقب مهاجمة كلب مسعور لهم أثناء سيرهم في الشارع العام، بالمراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مركز شرطة المراغة إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من "خالد. ف" 51 عامًا ويقيم بنجع الماسخ مصابًا بعقر متهتك بجوار الجهاز التناسلي، "محمد. ح" 36 عامًا ويقيم قرية بني هلال مصابًا بعقر متهتك بالساق اليسرى، "كرم. ب"، 49 عامًا ويقيم قرية بني هلال بعقر متهتك بالذراع الأيمن، وتم تحويلهم جميعًا لمستشفى طهطا العام لخطورة حالتهم الصحية، "محمود. أ" 80 عامًا ويقيم نجع الجعران مصابًا بجرح سطحي باليد اليسرى.

أفاد المصابون بأنه أثناء مرورهم بالطريق العام هاجمهم كلب مسعور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.