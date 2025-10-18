بـ200 جنيه فقط.. باريس بالوادي الجديد تطرح "شنطة السلع" (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن المحاسب عبدالناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن إطلاق منافذ بيع جديدة بأسعار مخفضة لتوفير السلع الغذائية والخضروات والفاكهة للمواطنين، وذلك ضمن خطة شاملة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

وتفقد "صالح" سوق اليوم الواحد، الذي شهد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، مؤكدًا أن الأسعار المطروحة تقل بوضوح عن نظيراتها في الأسواق الخارجية، بما يضمن العدالة في الأسعار وتحسين فرص حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف "صالح" أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لسياسة الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير السلع بأسعار تنافسية وجودة مناسبة.

وأوضح رئيس المركز أن السوق يقدم تشكيلة متنوعة من الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة، بأسعار مدروسة لتكون في متناول الجميع.

وشملت قائمة الأسعار المعلنة: الطماطم بـ20 جنيهًا للكيلو، البطاطس بـ10 جنيهات، الخيار بـ15 جنيهًا، الفلفل بـ17.5 جنيهًا، والباذنجان بـ10 جنيهات.

وفي قطاع الفاكهة، بلغ سعر العنب 25 جنيهًا للكيلو، المانجو 50 جنيهًا، والرمان الممتاز 30 جنيهًا، فيما وصلت اللحوم الطازجة إلى 300 جنيه للكيلو، وهو سعر يقل كثيرًا عن أسعار الجملة والتجزئة بالسوق المحلي.

كما شهد السوق إقبالًا كبيرًا على مبادرة "شنطة السلع التموينية"، وهي مبادرة محلية تهدف إلى توفير سلة متكاملة من المواد الغذائية الأساسية بسعر موحد يبلغ 200 جنيه، تكفي احتياجات أسرة متوسطة لفترة مناسبة.

وأشار المحاسب عبدالناصر صالح إلى أن العمل جارٍ لتوزيع حصص من الخضروات والفاكهة على القرى التابعة للمركز لضمان وصول الدعم إلى المناطق النائية، بالإضافة إلى تخصيص كميات للجمعية الفئوية بباريس لبيعها بأسعار منخفضة جدًا دعماً للمواطنين المستحقين.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود المركز لتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للسكان في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.