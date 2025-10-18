محافظ أسوان يشدد على الالتزام بالتعريفة الجديدة للسيارات (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على استقرار الحالة العامة وانتظام التشغيل الطبيعي لسيارات السيرفيس في مختلف المواقف داخل مراكز ومدن المحافظة، مع إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود أمس.

ووجّه المحافظ بالاستمرار على نفس المستوى من التنسيق بين الجهات المختصة من المرور والمواقف بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للمتابعة الميدانية اللحظية، للاطمئنان على عدم وجود أي تجاوزات في التعريفة الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي سيارات مخالفة.

وأكد على ضرورة التفاعل السريع مع أي شكاوى واردة من المواطنين في حالة عدم الالتزام، خاصة وأن التعريفة تم اعتمادها بما يتماشى مع مسافة كل خط سير، مراعيًا البعد الاجتماعي لكل من الركاب والسائقين.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن باستكمال تركيب البنرات واللوحات الإرشادية الكبيرة داخل جميع المواقف، بحيث توضح التعريفة الرسمية لكل خط سير، بالإضافة إلى إلزام سائقي سيارات الأجرة بتركيب الإستيكر الملصق الذي يتضمن خط السير، وعدد الركاب، وقيمة الأجرة، وذلك للتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين.

وشدد المحافظ على أنه لن يتم التساهل مع أي تجاوزات لضمان استقرار الأوضاع وتقديم خدمات نقل آمنة ومنضبطة لأهالي المحافظة.