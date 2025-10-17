الدقهلية ـ رامي محمود:

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم الجمعة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة حركة المواقف العمومية للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ ، واللواء عمرو عبدالرحمن المشرف العام على المواقف بالمحافظة ، والمحاسب أحمد البنداري مدير التشغيل بالإدارة العامة للمواقف بالمحافظة ، وأحمد حمدي مدير مركز الشبكة الوطنية .

ووجه " مرزوق " لجميع رؤساء المدن والأحياء بالتواجد الميداني المستمر داخل المواقف العمومية من صباح باكر السبت ، لمراجعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من توافر وسائل النقل خاصة في أوقات الذروة، والتدخل الفوري لحل أي شكوى للمواطنين، مع رفع تقارير متابعة لحظية لغرفة العمليات.

وكلف " المحافظ " الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، وشرطة المرور ، وطباعة و لصق استيكرات التعريفة الجديدة على مركبات النقل الداخلي والخارجي والتاكسي، وإلزام السائقين بعرض التعريفة بشكل واضح للمواطنين، مع مراجعة يومية للمركبات بالمواقف ونقاط التحميل واتخاذ الإجراءات فورًا ضد أي محاولة إخفاء الأسعار أو تحصيل مبالغ زائدة.

كما وجه مرزوق، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة، لتوجيه أتوبيسات النقل الجماعي إلى المواقف أو النقاط التي تشهد كثافات ، لضمان انسيابية الحركة وتخفيف زمن الانتظار، مع متابعة الكثافات عبر شاشات مركز السيطرة واتخاذ قرارات فورية بالدعم عند اللزوم.

وشدد المحافظ على تطبيق القانون دون تهاون ضد أي مخالفة للتعريفة الجديدة ، بفرض غرامة فورية قدرها 1000 جنيه على المخالفين، وإيقاف المركبة في حال تكرار المخالفة، مع إحالة الوقائع للجهات المختصة، مؤكدًا أن حماية المواطن ومنع الاستغلال أولوية يومية سيتم متابعتها لحظيا من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

و تؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي أية شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة على الارقام التالية/ 0502316644 -0502314880 -0502327792 من التليفون الأرضى او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الأرضي.