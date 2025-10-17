الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، في بيان رسمي، عن تخصيص خطوط لتلقي شكاوى المواطنين بشأن رفع تعريفة الركوب بمواقف السرفيس والأقاليم، أو أي حالات تلاعب في أسعار المواد البترولية أو أسطوانات البوتاجاز.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أنه في حال وجود أي شكاوى تتعلق بأسعار الوقود أو البوتاجاز، يمكن للمواطنين التواصل عبر مسؤول حماية المستهلك بالمديرية ياسر ملك (01229840047)، أو عبر غرفة العمليات (0922928959)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بالإضافة إلى استقبال الرسائل عبر صفحة المديرية الرسمية.

وأشارت إلى جاهزية غرفة العمليات الرئيسية لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة بشأن:

أي تقطيع أو تجزئة للمسافات من قِبل سائقي النقل.

أي زيادة في الأجرة المقررة أو مخالفة للتعريفة الرسمية.

أي ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية أو محاولات لاستغلال المواطنين.

وشددت "مصطفى" على أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات، مؤكدة استمرار حملات التفتيش والرقابة الميدانية على الأسواق ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار الجديدة.

كما ناشدت محافظة الوادي الجديد المواطنين سرعة الإبلاغ في حال زيادة الأجرة عن التعريفة المقررة عبر أرقام غرفة عمليات المحافظة، مع متابعة مستمرة على مدار اليوم.

ومن جانبه، شدد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على تطبيق التسعيرة الجديدة بحزم، وفرض غرامات رادعة على المخالفين، موجهًا بتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود لضمان الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار الوقود في السوق المحلي اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.

السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

وفي السياق ذاته، كلفت الدكتورة سلوى مصطفى جميع الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية بالمرور الميداني على محطات الوقود بمختلف مراكز المحافظة للتأكد من توافر المنتجات البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة، ورصد أي تكدسات أو شكاوى من المواطنين والتعامل معها فورًا.

وأكدت أهمية التزام جميع محطات الوقود بالمعايير القياسية والإعلان الواضح عن الأسعار الجديدة، بما يضمن حقوق المستهلكين ويمنع أي ممارسات تجارية غير مشروعة.

وعقدت المحافظة اجتماع اللجنة العليا للمواقف برئاسة سيد محمود سكرتير عام المحافظة، لتحديد تعريفة الركوب الجديدة للخطوط الداخلية والخارجية، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأوضح سكرتير عام المحافظة أن اللجنة راعت في التسعيرة الجديدة مسافات خطوط السير وعدد الرحلات لتحقيق العدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد تعريفة خطوط الأقاليم.

وأكد أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم بحضور جميع الجهات المعنية، لاستقبال أي بلاغات تتعلق بالتسعيرة الجديدة عبر أرقام الطوارئ المعلنة.