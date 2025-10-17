محافظ المنيا: لن نتهاون مع أي تلاعب في تعريفة الركوب الجديدة (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أنه جارٍ التنسيق مع لجنة المواقف لتحديد تسعيرة المواصلات الداخلية والخارجية الجديدة، وذلك في ضوء الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى توجيه رؤساء المدن بالمرور الميداني على جميع محطات الوقود للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار الجديدة ومتابعة انتظام العمل دون أي معوقات.

كما شدد على المرور على مواقف سيارات السرفيس والتاكسي بمختلف المدن لمراجعة تطبيق التعريفة الجديدة رسميًا، والتأكد من التزام السائقين بها دون مغالاة، حفاظًا على حقوق المواطنين.

على جانب آخر، تابع السكرتير العام للمحافظة رؤساء المدن للتأكد من تعليق لافتات "بنرات" التعريفة الجديدة في أماكن ظاهرة داخل المواقف، بما يضمن وضوحها أمام الركاب. ووجّه بمتابعة تنفيذ التعليمات من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لرصد الموقف لحظة بلحظة، ومتابعة حركة المرور وحالة المرافق، وذلك في إطار متابعة توجيهات وزارة التنمية المحلية لضبط الأسعار، وتحقيق الانضباط في الأسواق ومرافق النقل، والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وتقرر اليوم الجمعة تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، وذلك على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا.

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا.

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا.

السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا.

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

كما أوضحت الحكومة أن تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لعام كامل يهدف إلى استقرار الأسعار، مع استمرار تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد متأخرات الشركاء، وإقرار حوافز تشجيعية لهم، ما يسهم في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتقليل الفجوة بين التكلفة وأسعار البيع، وذلك في ظل الظروف المحلية والإقليمية والعالمية.