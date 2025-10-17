طقس رائع وطبيعة خلابة.. كيف يقضي السياح يومهم في سانت كاترين؟ (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة توافد السياح من مختلف جنسيات العالم للاستمتاع بأجوائها الفريدة وطبيعتها الخلابة، تزامنًا مع بداية الموسم الشتوي.

ويحرص السياح على زيارة دير سانت كاترين، واستكشاف معالمه السياحية والدينية، والاستمتاع بالأجواء الروحانية. كما قاموا بتسلق جبل موسى في رحلة شاقة تمتد لمسافة 7 كيلومترات خلال حوالي 4 ساعات، للاستمتاع بمشهد غروب وشروق الشمس وتعانق السحب مع الجبال، ما يرسم لوحة طبيعية خلابة.

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد إقبالًا سياحيًا كبيرًا خلال عطلات نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى استقبال 1500 سائح اليوم من مختلف الجنسيات، جميعهم حرصوا على زيارة الدير، الذي يُعد من أهم الآثار المأهولة بالسكان منذ القرن السادس الميلادي حتى الآن.

وأوضح رئيس المدينة أنه جرى تنظيم تفويج السياح لتنفيذ برامجهم السياحية بعد اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة حرصًا على سلامتهم.

وأشار "الغمريني" إلى أن السياح يفضلون قضاء الليل على قمة جبل موسى رغم شدة برودة الطقس، للاستمتاع بمشهد الشروق، مؤكدًا التزام جميع السياح بكافة الإجراءات الاحترازية، مثل ارتداء الملابس الثقيلة، واستخدام البطاطين للتدفئة، وتناول المشروبات الساخنة والمأكولات الغنية بالطاقة، مع الالتزام بتعليمات الدليل البدوي ومرافقته حتى نزول الجبل لضمان سلامتهم.