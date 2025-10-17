وكيل تموين الشرقية يتفقد الأسواق بعد زيادة أسعار الوقود (صور)

انقرض منذ مليون سنة.. "الماموث" يثير الدهشة في شوارع الإسكندرية (فيديو

الشرقية - ياسمين عزت:

وجّه المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، مديري الإدارات التموينية ورؤساء القطاعات بالنزول الميداني الفوري لمتابعة الموقف على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام الكامل بالقرارات المنظمة وتطبيق الأسعار الرسمية دون أي زيادة أو استغلال للمواطنين.

شملت الجولات الميدانية المرور على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم تنفيذ جرد فوري داخل المواقع ومن واقع دفاتر 21 بترول للتأكد من تطابق الأرصدة الفعلية مع الدفاتر الرسمية، مع التشديد على توافر المنتجات البترولية والغاز المنزلي وعدم السماح بحدوث أي تلاعب أو احتكار.

وأكد المهندس السيد حرز الله على التعامل برفق واحترام مع المواطنين أثناء الحملات الميدانية، واستقبال أي شكاوى بصدر رحب والعمل على حلها فورًا.

كما تستمر غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التموينية في متابعة الموقف على مدار الساعة، مع تكثيف الحملات التموينية اليومية لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية وضبط أي مخالفات.

وأوضح وكيل الوزارة أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية مستمرة في جهودها الرقابية المكثفة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تجاوزات في تطبيق الأسعار الجديدة أو محاولات استغلال الموقف لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

يأتي ذلك في ضوء قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، وبناءً على تعليمات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز.