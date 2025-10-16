إقبال متوسط على محطات الوقود في كفر الشيخ (صور)

ضبط محطة وقود باعت 138 ألف لتر سولار مدعم في السوق السوداء بالإسكندرية

ترقبًا لزيادة الأسعار.. زحام على محطات الوقود في السويس (فيديو وصور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت عدة محطات وقود في محافظة كفر الشيخ، في ساعات متقدمة من مساء الخميس، إقبالًا متوسطًا من السيارات والمركبات المختلفة، استعدادًا لزيادة أسعار الوقود المرتقبة خلال الساعات المقبلة.

وكشفت مصادر بوزارة البترول عن زيادة جديدة مرتقبة في أسعار المواد البترولية، المزمع بدء تطبيقها صباح غد الجمعة.

وأوضحت المصادر لـ«مصراوي» أنه تم إبلاغ شركات تسويق المنتجات البترولية شفويًا بالزيادات المرتقبة.

وشهدت أسعار البنزين والسولار زيادة بنحو جنيهين، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

بنزين 80 بسعر 17.75 جنيه بدلًا من 15.75 جنيه.

بنزين 92 بسعر 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه.

بنزين 95 بسعر 21 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا.

لتر السولار بسعر 17.5 جنيه بدلًا من 15.5 جنيه.

ومن المنتظر أن تصدر وزارة البترول بيانًا رسميًا تعلن فيه الأسعار الجديدة خلال الساعات المقبلة.