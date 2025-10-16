"الناس لحقتني بسرعة".. حكاية المسن الذي أسقطه أتوبيس المنصورة -صور

الدقهلية ـ رامي محمود:

في لحظة خاطفة، سجل أحد المواطنين فى محافظة الدقهلية، مشهدًا مؤلمًا بهاتفه الشخصي أمام موقف جيهان بمدينة المنصورة، حيث كان "عم فوزي"، المسن ذو الخطوات المتعثرة، يهرول خلف سيارة "السرفيس" مُعلِّقًا أمله في الركوب، وبينما اقتربت يده من باب السيارة، ظهرت يد التباع الرافضة التي منعته من إكمال خطواته، انزلقت قدم الرجل على الإسفلت، ليصبح جسده المُنهك فجأة كتلة تسقط أرضًا، وسط صرخات المتفرجين وتوقف قلوبهم للحظة خوفًا من أن تدهمه عجلات السيارات الأخرى التى كانت تسير فى الشارع .

أثار مقطع الفيديو حالة من الغضب فور تداوله على نطاق واسع على صفحات ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي فى مصر، ما دفع الأجهزة الأمنية بالمحافظة إلى التحرك، ونجح ضباط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع المباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية في تحديد هوية تباع السرفيس المتسبب في الواقعة، وتمكنوا من ضبطه، وتم تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، روى عم فوزي تفاصيل الواقعة بلسان هادئ، مؤكدًا أنه لم يتعرض لأذى جسدي كبير، وأن الضجة أكبر من حجم الحادث، وقال: "كنت مستعجل والأتوبيس بدأ يتحرك، حاولت أطلع بسرعة بس رجلي اتزحلقت وأنا طالع، بسبب منع التباع صعودي السرفيس فوقعت على الأرض، والحمد لله الناس لحقتني بسرعة وما حصلش حاجة كبيرة".

وأضاف عم فوزي أنه بخير وغادر المستشفى عائدًا إلى بيته، نافيًا الشائعات التي تداولتها بعض المواقع حول حالته الصحية، وموضحًا: "أنا بخير، الحمد لله طلعت من المستشفى ورجعت بيتي، والموضوع خد أكبر من حجمه"، كما أشار إلى تلقيه اتصالات من مسؤولين للاطمئنان عليه.

أثارت الواقعة غضبًا عارمًا بين الأهالي وجيران عم فوزي، الذي أكدوا أنه معروف بحُسن خلقه ومساعدته للآخرين، وأشار أقاربه وجيرانه إلى أن المشهد المؤسف الذي وثقه الفيديو يعكس الحاجة الملحة إلى تشديد الرقابة على مواقف وأتوبيسات النقل العام.

وطالب الأهالي في تصريحاتهم بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث، مؤكدين على أهمية اتخاذ إجراءات رادعة لضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد حياة الركاب، خاصة كبار السن، في المستقبل.

من جانبها، تواصلت وزارة التضامن الاجتماعي مع عم فوزى صاحب واقعة السقوط من أتوبيس الدقهلية أثناء عودته من المستشفى إلى منزله، حيث تقوم الوزارة حاليا بدراسة حالته لمعرفة مدى احتياجاته، خاصة وان الوزارة تنفذ أكبر برنامج للحماية الاجتماعية هو دعم تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية وليس لديهم اى مصدر رزق، فضلا عن العديد من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى.