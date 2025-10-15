حزب المؤتمر يدفع بـ3 مرشحين ضمن القوائم الوطنية لانتخابات البرلمان

أعلن حزب المؤتمر، مشاركة ثلاثة من قياداته ضمن القوائم الانتخابية المقرر خوضها في انتخابات مجلس النواب 2025.

وجاءت قائمة مرشحي حزب المؤتمر لتضم كلًا من الدكتور مجدي مرشد، أمين عام الحزب، ممثلًا عن محافظة الشرقية ضمن قائمة قطاع الشرقية، وأحمد عصام ممثلًا لمحافظة الفيوم ضمن قائمة الجيزة والصعيد، ومنى قشطة ممثلة عن محافظة الشرقية ضمن قائمة شرق الدلتا.

وكان المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن أن لجان تلقي طلبات الترشح تلقت عدداً من القوائم بنظام القوائم تحت مسمى "القائمة الوطنية من أجل مصر" في القطاعات المختلفة، استعداداً لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

