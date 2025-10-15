إعلان

فرحة العُرس تتحول إلى مأساة.. مصرع طالبين في حادث مروع بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

09:03 م 15/10/2025
    الفقيد-الاول-حازم

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي طالبان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر تصادم دراجة نارية بسيارة نقل "جامبو" على طريق قلين – نشرت بسبب سوء حالة الطريق.

وأفادت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ بوصول الشابين حازم.ا.ن.س وإبراهيم.م.إ.س، 17 عامًا، طالبين بالصف الثالث الثانوي ويقيمان بقرية نشرت التابعة لمركز قلين، إلى مشرحة مستشفى قلين التخصصي جثتين هامدتين.

وكشف الأهالي أن الضحيتين كانا متجهين إلى مدينة قلين للمشاركة في حفل زفاف جارة أحدهما، قبل أن تصطدم بهما سيارة نقل نتيجة سوء حالة الطريق، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.

وجرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

