محافظ أسوان يفتتح منفذًا لبيع إصدارات هيئة الكتاب بأسعار مخفضة (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور خالد أبو النيل القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، منفذًا لبيع إصدارات الهيئة داخل مكتبة مصر العامة، وذلك بحضور الدكتورة نهلة الأنصاري مدير المكتبة.

وأتى ذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة ومحافظة أسوان الهادفة إلى نشر المعرفة وتوسيع قاعدة القراءة داخل عاصمة الثقافة الإفريقية.

وأكد المحافظ، أن افتتاح هذا المنفذ يأتي ضمن خطة المحافظة والهيئة لمد جسور التواصل الثقافي بين مؤسسات النشر الحكومية والجمهور، وإتاحة الإصدارات بأسعار مناسبة تضمن وصول الكتاب إلى أكبر عدد من القراء، في ظل التعاون المثمر مع وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وأشاد اللواء إسماعيل كمال، بالتنوع المتميز الذي يتضمنه المنفذ من إصدارات الهيئة الحديثة في مجالات الأدب والفكر والتاريخ والفنون والعلوم الاجتماعية، إلى جانب سلاسل الكتب والإصدارات المتنوعة التي تحظى بإقبال كبير من القراء.

وأوضح الدكتور خالد أبو النيل أن افتتاح المنفذ الجديد في أسوان يمثل خطوة مهمة لدعم الحراك الثقافي في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تعميم هذه المنافذ في مختلف المحافظات لتمكين المواطنين من الحصول على الكتب بسهولة ويسر، بما يسهم في تحقيق العدالة الثقافية، أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة الثقافة، مؤكدًا استمرار الهيئة في أداء دورها الريادي في نشر الوعي الثقافي ودعم صناعة الكتاب بمصر.

وأشار السفير رضا الطايفي إلى أن افتتاح المنفذ الجديد يأتي في إطار التعاون البناء بين محافظة أسوان وصندوق مكتبات مصر العامة والهيئة المصرية العامة للكتاب، موضحًا أن المنفذ سيكون إضافة حقيقية لأنشطة مكتبة مصر العامة بأسوان، وسيسهم في تشجيع الأطفال والشباب على القراءة والاطلاع بما يعزز الحركة الثقافية في المحافظة.